NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 64 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern sollte im dritten Quartal weiter von einer guten Markendynamik profitiert haben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch eine stärkere Nachfrage im Premiumbereich und die anhaltenden Sparanstrengungen sollten geholfen haben, den Gegenwind für die Margen abzuschwächen. Boss bleibe einer ihrer bevorzugten Branchentitel, doch sie bevorzuge auch aus Bewertungsgründen Inditex./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2022 / 18:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

