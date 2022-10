Das weltweit erste Start-up, das pharmazeutische Unternehmen in allen Aspekten der Entwicklung und des Vertriebs von medizinischem Cannabis unterstützt, kommt aus Italien. Es heißt GQC Glocal Quality Cannabis und ist eines der Unternehmen der PQE Group, einem internationalen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften, das seit fast 25 Jahren große Unternehmen in allen Phasen des Lebenszyklus von Arzneimitteln unterstützt, von der Molekülentwicklung bis zum Vertrieb.

Ingenieurwesen, GxP-Qualitäts-Compliance, regulatorische Angelegenheiten, medizinisch-wissenschaftliche Beratung, klinische Studien und eine GQC-Akademie: Dies sind die primären Dienstleistungen, die GQC seinen Kunden zur Verfügung stellen kann, und zwar über das umfangreiche Wissen, das die PQE Group in mehr als zwei Jahrzehnten erworben hat.

"Dieses neue Projekt ist eine wichtige Herausforderung für mich. Ich glaube fest an die therapeutische Leistung von Cannabis in der medizinischen Welt," sagt Gilda D'Incerti, CEO der PQE Group und Gründerin und Präsidentin von GQC. "Ich wollte mit der Gründung dieses neuen Start-ups sowohl die Forschung als auch die Entwicklung und Verbreitung von medizinischem Cannabis unterstützen. Ich habe persönlich und mit großer Sorgfalt die Fachleute recherchiert, die das neue GQC-Team bilden: Chemiker, Apotheker, Ärzte und Biologen, die sich um die komplette Lieferkette kümmern

Der Markt kämpft jedoch immer noch mit fragmentierten und manchmal undurchsichtigen nationalen Gesetzen. Genau hier setzt der innovative Vorschlag von GQC an, welcher die höchsten internationalen Standards lokal anwenden wird, um dem Endpatienten stets Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität zu garantieren.

"Ich glaube, dass medizinisches Cannabis genauso behandelt werden sollte wie jedes andere pharmazeutische Produkt. Unsere Vision ist es, die Entwicklung neuer Therapien durch ein effektives Management der Datenqualität zu unterstützen, indem wir die Registrierung von Cannabisprodukten beschleunigen und den Zeitaufwand in der Lieferkette reduzieren, um schneller für die Patienten da zu sein", sagte Riccardo Salvagnini, GQC VP Executive, während der Einführungsfeier des Start-ups. "Deshalb wollen wir diese über einen lokalen Ansatz, aber mit einer globalen Denkweise, effektive technologische Lösungen für medizinische Cannabisprodukte zur Verfügung stellen, um unsere Markteinführungsstrategie zu beschleunigen. Unsere Qualitätsdienstleistungen unterstützen jeden Prozess und jede Technologie, um die weltweiten Verordnungen zu umgehen und diese schneller und effizienter zur Verfügung zu stellen. Zu oft", so Salvagnini abschließend, "haben Patienten immer noch Schwierigkeiten, diese Medikamente zu finden, weil der Rohstoff nicht verfügbar ist, welche ihr Recht auf Zugang zur Versorgung untergräbt

