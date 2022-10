Deutsche Post-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Minimalzieles

Nachdem die Deutsche Post-Aktie (DE0005552004) am 31.8.21 ein Allzeithoch verzeichnen konnte, ging es mit der Aktie bis zum September 2022 auf bis zu 29,83 Euro nach unten. Laut Analyse von stock3.com gelang der Aktie im Zuge einer Erholung der Ausbruch über den Widerstand bei 33,44 Euro, was zur Fortsetzung der Erholung führen könnte. Als Kursziele stehen nun die Marken von 38,03 Euro und danach sogar der Bereich von 40,11 bzw. 40,60 Euro in Aussicht. Unterhalb von 33,44 Euro wäre allerdings wieder ein Kursrutsch auf 29,83 bis 28,90 Euro möglich.

Kann die Deutsche Post-Aktie ihre aktuelle Erholung auf 38,03 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 35 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis 35 Euro, Bewertungstag 12.12.22, BV 0,1, ISIN: CH1196872670, wurde beim Deutsche Post-Aktienkurs von 34,20 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 38,03 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,32 Euro (+129 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,256 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,256 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG5T6D1, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 34,20 Euro mit 0,41 - 0,42 Euro taxiert.

Wenn die Deutsche Post-Aktie in nächster Zeit auf 38,03 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+83 Prozent) erhöhen - sofern die Deutsche Post-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,087 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,087 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB6D770, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 34,20 Euro mit 0,62 - 0,63 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 38,03 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,99 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de