SAP will die Kehrtwende einleiten. Europas größter Softwarehersteller legt an diesem Dienstag (25. Oktober) seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Noch dürfte die verstärkte Ausrichtung auf Software zur Nutzung über das Netz (Cloud) die Ergebnisse belasten. Laut Finanzchef Luka Mucic soll im dritten Quartal aber der Tiefpunkt bei der Ergebnisentwicklung erreicht worden sein.Weitere Investitionen in die Cloud-Technik dürften das Ergebnis im dritten Quartal noch belastet haben. Im vierten Quartal soll ...

