Zum Ende des dritten Quartals sind die Aktienmärkte der wichtigsten weltwirtschaftlichen Regionen USA, Europa und China in ihrer Heimatwährung mit durchschnittlich mehr als 20% im Minus - einige Börsen markieren drei Quartale in Folge eine negative Wertentwicklung Für Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, liegen die Herausforderungen am Aktienmarkt in den vergangenen politischen Versäumnissen ...

