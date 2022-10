EQS-News: EUSOLAG European Solar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Expansion

EUSOLAG European Solar AG erwirbt 35 MWp Projekt



24.10.2022 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt, 24. Oktober 2022 - Die EUSOLAG European Solar AG, ein Spezialist für den Aufbau eines Portfolios von Photovoltaik-Parks, hat von einem spezialisierten Entwickler ein Projekt mit 35MWp Leistung im Netzanschlussstadium erworben. Die Anlage wird voraussichtlich über 40'000 MWh pro Jahr produzieren. Das Datum der kommerziellen Inbetriebnahme ist für das 3. Quartal 2023 geplant, wobei die Anschlussgenehmigungen bereits erteilt worden sind. EUSOLAG hat die kommerziellen Verhandlungen über den Verkauf von 50% des grünen Solarstroms des Projekts an ein großes Energieversorgungsunternehmen abgeschlossen.

Daniel Spinnler, Vorstandsmitglied der EUSOLAG und ehemaliger Geschäftsführer "Erneuerbare Energien" eines großen Schweizer Energieversorgers: "Diese Akquisition ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unserer Strategie bei EUSOLAG. Das Objekt entspricht in vollem Umfang dem EUSOLAG Green Finance Framework Use of Proceeds. Sowohl eine externe als auch unsere interne Due-Diligence-Prüfung der Grundstückseigenschaften und des Projektanschlusses haben uns die nötige Sicherheit gegeben, die wir für den Einsatz unseres Kapitals benötigen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass EUSOLAG auf dem richtigen Weg ist, um unser Portfolio an Photovoltaik-Anlagen erfolgreich umzusetzen."

Die EUSOLAG-Pipeline umfasst mehr als 700 MWp an qualifizierten Projekten sowohl im kommerziellen als auch im Versorgungsbereich von Solarkraftwerken und mehr als 1 GWp an weiteren Projekten, die laufend geprüft werden.



Kontakt:

EUSOLAG European Solar AG

Alicia Meier

Leiterin Investor Relations

T +49 69 8700 879 295

E info@eusolag.de



EUSOLAG European Solar AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland



Über die EUSOLAG European Solar AG

Die EUSOLAG European Solar AG ist ein Eigentümer von Photovoltaikparks in ganz Europa mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines attraktiven Portfolios von Photovoltaikparks in ganz Europa. Das Unternehmen agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren im Utility-Scale-Segment über 50 MWp und einem Kapitalbedarf von über 30 Mio. EUR. Als Buy-and-Hold-Betreiber strebt das Unternehmen eine stetige Wertsteigerung mit positivem Cash-Flow an. EUSOLAG verfügt über eine schlanke Managementstruktur, wobei personalintensive Tätigkeiten an Dritte ausgelagert sind, aber von EUSOLAG eng geführt werden.

1995468D GR Equity



24.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com