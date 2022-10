Ein Analyst hat das Kursziel für die BASF-Aktie deutlich gesenkt. Zudem befindet sich die Aktie jetzt an einem ganz wichtigen Punkt im Chart. Was Anleger jetzt zu BASF wissen müssen. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research senkt sein Kursziel für die BASF-Aktie deutlich von 77 Euro auf 61 Euro. Dennoch rät der Experte weiter zum Kauf der Aktie und sieht ein Kurspotenzial von 33 Prozent. Doch was sind seine Gründe für die Senkung des Kursziels? ...

