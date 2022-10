Wechsel im Vorstand von Munich Re: Der Aufsichtsrat hat Dr. Thomas Blunck mit Wirkung zum 01.01.2023 zum Vorsitzenden des Rückversicherungsausschusses (RVA) des Konzernvorstandes berufen. Der 57-Jährige tritt die Nachfolge von Dr. Torsten Jeworrek an, der zum 31.12.2022 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand von Munich Re ausscheidet. Blunck gehört dem Vorstand seit 2005 an. Neben dem Vorsitz des RVA wird er künftig auch den Vorsitz des Global Underwriting and Risk Committee inne haben. Zu seinem weiteren ...

