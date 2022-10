Zum Angebot an Tierpolicen der HanseMerkur zählt nun auch eine Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen. Tierbesitzer erhalten damit Versicherungsschutz gegen anfallende Tierarztkosten aufgrund von Krankheit oder Unfall ihrer Vierbeiner für allgemeine Behandlungen, Operationen, Nachuntersuchungen und Folgebehandlungen. "Unsere Tier-OP-Versicherung ist in der Vergangenheit auf große Nachfrage gestoßen. Mit einer Tier-Krankenversicherung in Form eines Rundum-sorglos-Pakets bauen wir das bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...