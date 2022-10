Terra Balcanica Resources Corp. gab weitere hochgradige polymetallische Ergebnisse aus der ersten Phase der Bohrungen auf dem Grundstück Cumavici auf dem zu 90% unternehmenseigenen Projekt Viogor-Zanik in Bosnien und Herzegowina bekannt. Weitere Ergebnisse des Bohrprogramms werden in den kommenden Monaten erwartet.



Die hochgradige polymetallische Mineralisierung bei Cumavici wird mit einem bedeutenden Step-Out fortgesetzt: CMVDD003 ist ein 83 Meter langer Step-Out von CMVDD001 und durchteufte einen mächtigen Aderabschnitt mit 465,5 g/t Silberäquivalent über 8,7 Metern, einschließlich 1196,6 g/t Silberäquivalent über 2,0 Metern. Die Ader ist in der Tiefe offen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

TERRA BALCANICA RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de