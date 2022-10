NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ericsson von der "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel strich Analyst Alexander Duval von 123 auf 68 schwedische Kronen zusammen. Er verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen ungünstigen Umsatzmix des schwedischen Netzwerkausrüsters. Zudem lasse sich die Entwicklung der Profitabilität in der Sparte Cloud Software & Services inzwischen schlechter vorhersagen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 04:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

