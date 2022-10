Berlin (ots) -Wer Waschmittel richtig dosieren will, steht meist vor einer schweren Prüfung. Wasserhärte, Schmutzgrad, Gewicht und Temperatur müssen ermittelt und korrekt miteinander kombiniert werden. Die Hersteller machen es ihren Kunden zusätzlich schwer - durch Verpackungen mit umfangreichen Tabellen in winziger Schrift und kryptische Dosierhilfen mit unlesbaren Markierungen. Die wenigsten kommen damit wirklich klar, wie ein Versuch des Verbrauchermagazins SUPER.MARKT zeigt.Dabei macht der richtige Umgang mit dem Waschmittel einen gewaltigen Unterschied, wie die hauswirtschaftliche Betriebsleiterin des Berliner Lette-Vereins, Brigitte Hübener, in der rbb-Sendung erläutert. Wer zu sparsam dosiert, riskiert, dass die Maschine verkalkt, die Wäsche nicht sauber ist und sogenannte Fettläuse entstehen können. Landet zu viel Waschmittel in der Maschine, verstopfen die Leitungen und die Wäsche wird ebenfalls nicht sauber.Hersteller Henkel rechtfertigt sich, "Wir haben uns ...für eine Reliefmarkierung entschieden, die im Vergleich zu einem Aufdruck beständiger ist." Die allerdings kann man kaum entziffern. Discounter LIDL hingegen verspricht nach der Kritik des rbb "Die Verpackungen werden zeitnah optimiert und die Skalen aller Formil-Flüssigwaschmittel an der Außenseite des Deckels angebracht."Kritik gibt es auch an der Bereitstellung von Dosierhilfen: Um Plastikmüll zu sparen, werden diese nicht mehr in jedem Waschpulver-Paket mitgeliefert. Verbraucherinnen und Verbraucher können sie beim Hersteller nur noch online bestellen. Im Fall von CORAL landet man auf der ausschließlich englischen Website von UNILEVER. Für eine Dosierhilfe von Persil stellt Produzent HENKEL die Bedingung, dass man persönliche Daten freigibt und Mitglied bei "Frag Team Clean" wird.Weitere Informationen und Tipps im rbb-Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" am Montag, den 24. Oktober 2022 um 20.15 Uhr bzw. anschließend in der Mediathek.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgSUPER.MARKTTel.: 030 - 97993 - 22777Original-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5352263