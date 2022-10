EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Personalie

CLIQ Digital AG Aufsichtsrat begrüßt Nathalie Lam nach dem Rücktritt von Niels Walboomers



24.10.2022 / 13:00 CET/CEST

CLIQ Digital AG Aufsichtsrat begrüßt Nathalie Lam nach dem Rücktritt von Niels Walboomers DÜSSELDORF, 24. Oktober 2022 - Niels Walboomers hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 19. Oktober 2022 aus persönlichen Gründen niedergelegt. Herr Walboomers war seit dem 28. Juli 2015 in dieser Position tätig. Während seiner Amtszeit hat er bei wichtigen Entscheidungen in Bezug auf die strategische und geschäftliche Entwicklung der CLIQ Digital Gruppe beraten, geprüft und unterstützt. Der Aufsichtsrat und der Vorstand danken Herrn Walboomers für seine langjährige wertvolle und vertrauensvolle Mitarbeit im Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Nathalie Lam wurde am 20. Oktober 2022 vom Amtsgericht Düsseldorf als Nachfolgerin von Niels Walboomers gemäß dem deutschen Aktiengesetz (AktG) bestellt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, der Hauptversammlung des Unternehmens, die voraussichtlich Anfang April 2023 stattfinden wird, die Wahl von Nathalie Lam zum Mitglied des Aufsichtsrats für den Zeitraum ab der Hauptversammlung 2023 vorzuschlagen. Der Aufsichtsrat freut sich, dass Nathalie Lam die offene Position im Aufsichtsrat angenommen hat. Nathalie Lam ist derzeit Global Head of Sponsorship sowie Lead Inclusion and Diversity Marketing Transformation bei Philips in Amsterdam. Frau Lam hat bei zahlreichen Unternehmen wie Red Bull, Heineken, Philips, KLM, Transavia, das Rijksmuseum, die SNS Bank und bei mehreren Rundfunkanstalten Markenmarketing-, Sponsoring- sowie Integrations- und Diversity-Kommunikationsprogramme geleitet. Neben ihrer Rolle als Markenverantwortliche leitet sie ein Programm zur Verbesserung der Marketingdarstellung von Philips, dass die 360 Kommunikationspunkte vielfältiger und inklusiver gestaltet. Mit ihren Referenzen und ihrer umfassenden Marketingerfahrung ist sie die perfekte Besetzung für die Anforderungen der schnell wachsenden CLIQ Digital Group. Nathalie Lam hat mit den von ihr geleiteten Kampagnen mehrere globale Auszeichnungen gewonnen: 2 Cannes Lions, 2 WOMMY, SAN, WPP und den Gold SponsorRing Award. Sie ist in der "The Colourful 50" (http://www.dekleurrijke50.nl/) aufgeführt, einer Liste von 50 People of Colour, die in der globalen Marketingbranche Einfluss haben. Darüber hinaus steht sie auf Platz 49 der Liste der 100 einflussreichsten Marketing-Spezialist:innen in den Niederlanden. Stellungnahme Dr. Mathias Schlichting, Vorsitzender des Aufsichtsrates, kommentiert den Wechsel im Aufsichtsrat: "Mit Nathalie Lam gewinnen wir ein äußerst qualifiziertes und sehr erfahrenes Mitglied für den Aufsichtsrat. Wir freuen uns zudem sehr, dass wir zum ersten Mal einen Aufsichtsratsposten bei CLIQ mit einer Frau besetzen können. Neben ihrer langjährigen Management-Erfahrung passt Nathalie Lam mit ihrem Kompetenzprofil ideal zu unserem marketinggetriebenen Streaming-Geschäft. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr." Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Medienarbeit: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Finanzkalender Finanzbericht Q3/9M 2022 und Videokonferenz Donnerstag 3. November 2022



Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2022 168 Mitarbeiter aus 34 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

