NEW YORK (IT-Times) - Die Aktien von zahlreichen chinesischen Technologieunternehmen, darunter auch Alibaba, Baidu und Tencent Holdings, brechen heute in Hongkong erneut auf breiter Front heftig ein. Was dahinter steckt. Die Aktienkurse von Alibaba Group Holding, Baidu, Bilibili, JD.com, Netease, Pinduoduo...

Den vollständigen Artikel lesen ...