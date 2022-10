Interview mit Kerstin Dittrich, Portfoliomanagerin bei der INDUSTRIA WOHNEN GmbHFrau Dittrich, wie ist Ihre Gesamteinschätzung für den Wohnimmobilienmarkt? Wo stehen wir gerade?Die Zinsen steigen, Kredite werden teurer - das führt aus unserer Sicht dazu, dass uns der eine oder andere, der vorhatte, Eigentum zu erwerben, nun als Mieter erhalten bleibt. Generell ist die Nachfrage nach Mietwohnungen in den Gegenden, in denen wir investiert sind, also in den Ballungsräumen, unverändert hoch.Was den ...

