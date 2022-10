Für den SDAX-Index verlief der bisherige Aktienhandel heute positiv. Der Auswahlindex gewinnt 83 Punkte hinzu. Die privaten und institutionellen Investoren am deutschen Aktienmarkt zeigen sich derzeit überwiegend in Kauflaune. Der SDAX notiert um 0,77 Prozent besser als am Vortag.

