Nouriel Roubini hat den Spitznamen "Dr. Doom" durch seine anhaltend pessimistischen Ansichten über die Weltwirtschaft. Nun wächst Roubinis Überzeugung, dass die Welt in eine Stagflation abrutschen wird.

In einem Bloomberg-Interview verweist er auf Aktien, die in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent gefallen sind, auf Spannungen bei privatem Beteiligungskapital, auf die Abkühlung des US-Immobilienmarktes und auf einen einbrechenden Kreditmarkt, auf dem die Unternehmen die jahrelang niedrigen Zinssätze genutzt haben, um ihre Schulden aufzustocken.

"Selbst für erstklassige Anleihen sind die Zinssätze so niedrig wie seit Jahren nicht mehr", so Roubini. "Und das ist erst der Anfang des Schmerzes. Warten Sie, bis es wirklich weh tut. Und dann gibt es ein großes Finanzinstitut, das vielleicht weltweit zusammenbricht, vielleicht nicht in den USA, aber sicherlich international. Es gibt ein paar große und systemrelevante Unternehmen. Sie könnten untergehen. Es könnte zu einem weiteren Lehman-Effekt kommen, und dann muss die Fed nachgeben. Es wird eine schwere Rezession geben und einen Schock für die Finanzmärkte."

Aber selbst eine tiefe Rezession dieser Art werde nicht ausreichen, um die Inflation einzudämmen, dank der anhaltenden Auswirkungen negativer Angebotsschocks.

"Die Inflation wird nicht schnell genug sinken, weil es einen negativen Angebotsschock gibt", erklärt Roubini. "Denken Sie daran, dass ein negativer Angebotsschock eine Rezession und eine hohe Inflation zur Folge hat", so der Wirtschaftswissenschaftler weiter. "Die Inflation wird nicht schnell genug sinken, um auf zwei Prozent zu kommen".

Das Ergebnis werde eine Periode sein, die das Schlimmste aus den 1970er Jahren und der globalen Finanzkrise in sich vereint, prognostiziert Roubini. Er verweist auf größere strukturelle Hindernisse, die das potenzielle Wachstum verringern und die Preise möglicherweise noch Jahre lang hoch halten werden.

Neben Covid nennt er den Krieg in der Ukraine, anhaltende Störungen in China, größere Kräfte wie Deglobalisierung, alternde Bevölkerungen, Beschränkungen der Einwanderung, Cyberkrieg, populistische Politik, zunehmende Macht der Gewerkschaften, weitere Pandemien und die Auswirkungen des Klimawandels.

Ein Teil dessen, was dieses Kapitel so schmerzhaft und möglicherweise schlimmer als die Inflation der 1970er Jahre machen wird, sei die hohe Verschuldung der Industrieländer, sowohl bei Regierungen als auch bei Unternehmen.

Roubini prognostiziert zudem den Zusammenbruch der etablierten Politik. Ein düsteres wirtschaftliches Umfeld treffe mit einem Anstieg der populistischen Politik sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite zusammen.

"Wir befinden uns bereits in einer echten Zeitbombe, was den sozialen und politischen Druck angeht", so Roubini. "Eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise und eine geopolitische Krise werden diese Dinge noch viel schlimmer machen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

