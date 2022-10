EQS-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

INDUS Holding AG: Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungen auf die Konzernbuchwerte der SMA-Gruppe



24.10.2022 / 14:34 CET/CEST

Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr aufgrund nicht zahlungswirksamer Wertminderungen auf die Konzernbuchwerte der SMA-Gruppe



Bergisch Gladbach, 24.10.2022 - Wie die INDUS Holding AG ("INDUS") bereits am 23. September 2022 gemeldet hatte, hat ihr Beteiligungsunternehmen S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG ("SMA") - ein Serienzulieferer der Automobilindustrie - intensive Verhandlungen mit seinen Großkunden über eine Anpassung der bestehenden Lieferverträge geführt. Es ist SMA nicht gelungen, die notwendigen Anpassungen der bestehenden Lieferverträge zu erreichen. Die Geschäftsführung der SMA beantragt deshalb heute die Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahrens mit dem Ziel einer Sanierung. Hieraus ergibt sich für INDUS ein nicht zahlungswirksamer Aufwand in Höhe von rund 61 Mio. EUR. Inwieweit dieser bereits im Zwischenbericht des dritten Quartals mit Stichtag 30. September 2022 berücksichtigt werden kann, wird gerade geprüft. Für die letzte am 03. August 2022 veröffentliche EBIT-Prognose des Gesamtjahres 2022 von 100 bis 115 Mio. EUR bedeutet dies eine nicht zahlungswirksame Verringerung um rund 61 Mio. EUR, aber gleichzeitig auch eine zahlungswirksame Verbesserung durch den Wegfall der für November und Dezember 2022 prognostizierten (EBIT-)Verluste der SMA in Höhe von rund 7 Mio. EUR. In 2022 hat SMA bis zum aktuellen Zeitpunkt mehr als die Hälfte der (EBIT-)Verluste im Segment Fahrzeugtechnik verursacht. Ab sofort entfallen die weiteren operativen Belastungen durch die SMA. Somit ergibt sich eine Anpassung der Prognose vom 03. August 2022 auf ein EBIT zwischen 46 und 61 Mio. EUR. Darin noch nicht berücksichtigt sind mögliche nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Wesentlichen der Firmenwerte (Goodwill) anderer Beteiligungsunternehmen, die sich aus dem signifikanten Anstieg der Kapitalkosten in den letzten Wochen sowie den Unternehmensplanungen für 2023 und den Folgejahren ergeben könnten. Die Notwendigkeit und ggf. der Umfang derartiger nicht zahlungswirksamer Wertminderungen wird aktuell im Rahmen der laufenden Planungsrunde analysiert. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 1,90 bis 2,00 Mrd. EUR bleibt unverändert. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses (EBIT) entsprechen der Darstellung auf Seite 92 des Geschäftsberichts 2021 der INDUS Holding AG. Der Zwischenbericht zum 3. Quartal 2022 wird am 10. November 2022 veröffentlicht werden.



