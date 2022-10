Die Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG hat eine neue Ausgabe des "Kirchhoff Stimmungsindikator Immobilienaktien" vorgelegt. Im Rahmen der Studie wurden Immobilienexperten zu den Entwicklungsperspektiven von Immobilienaktien in Deutschland befragt sowie den Chancen und Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld.Verhaltene Grundstimmung Insgesamt seien die Erwartungen der Analysten an deutsche Immobilienaktien eher verhalten, wie es in der Untersuchung heißt. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...