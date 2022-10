FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Faurecia von 35 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Autozulieferer, womit er dem Gegenwind durch höhere Kosten für Energie und Löhne Rechnung trage. Für die Aktie sieht er dennoch Aufwärtspotenzial in den nächsten zwölf Monaten./ajx/men



ISIN: FR0000121147

