Völklingen (ots) -Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind das Fundament des unternehmerischen Erfolgs. In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt die Attraktivität von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen dabei zunehmend an Bedeutung. "Die Globus Baumärkte waren sich dieser Herausforderung schon immer bewusst und engagieren sich durch ein vielfältiges Ausbildungsangebot dafür, insbesondere jungen Menschen berufliche Perspektiven zu eröffnen", sagt Pia Frey, Geschäftsführerin Finanzen und Personalmanagement der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.Neben Ausbildungen in 13 Berufen bietet das Unternehmen ein Duales Betriebswirtschaftsstudium mit dem Schwerpunkt Handel an und eröffnet auch Quereinsteigern Karrierechancen. "Pro Jahr haben wir über 700 Auszubildende, Tendenz steigend", berichtet Barbara Sauter, Leiterin Personalentwicklung der Globus Fachmärkte. "Gut ein Viertel unserer insgesamt 9.400 Mitarbeiter sind bereits mehr als 20 Jahre bei uns tätig, 80 Prozent der Führungskräfte wurden intern ausgebildet." Für Barbara Sauter ein deutliches Indiz dafür, dass sich die Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen.Top-Bewertungen für den Arbeitgeber Globus BaumärkteBestätigt wird diese Einschätzung durch die Online-Bewertungsplattform kununu, auf der Mitarbeiter angeben können, wie zufrieden sie mit ihrem Arbeitgeber sind. Die Globus Baumärkte erreichen hier durchschnittlich 4,3 Punkte und damit einen deutlich besseren Wert als der Durchschnitt der Branche Handel mit 3,3 Punkten. Ebenso ist die Weiterempfehlungsrate von 85 Prozent ein Top-Ergebnis.Auch in der Studie "Top nationale Arbeitgeber 2022" des Magazins Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField schneidet das Unternehmen als einziger Baumarktbetreiber unter den Top Drei in der Kategorie "Handel und Konsum" überdurchschnittlich gut ab.Entwicklungsperspektiven, Gesundheitsförderung und Familienfreundlichkeit"Diese positiven Bewertungen bestätigen unsere Unternehmensphilosophie, die die Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Mit zahlreichen Maßnahmen sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und in ihrer beruflichen Entwicklung optimal gefördert werden", so Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. Ihm selbst ist es wichtig, seinen Mitarbeitern auch persönlich zu begegnen. Deshalb führt er einmal im Monat das neu konzipierte Traditionsseminar "Erfolgskonzept" mit rund 25 Teilnehmern durch."Wir investieren in die Personalentwicklung jährlich mehrere Millionen Euro", berichtet Pia Frey. Neben umfassenden Weiterbildungsangeboten profitieren die Mitarbeiter unter anderem von flexiblen Arbeitszeiten, guten Aufstiegsmöglichkeiten, einer betrieblichen Altersvorsorge, attraktiven Beteiligungsmodellen und Mitarbeiterrabatten.Neu: Kooperation mit der Krankenkasse BARMEREinen hohen Stellenwert hat zudem das betriebliche Gesundheitsmanagement, das seit Neuestem in Kooperation mit der Krankenkasse "BARMER" als exklusivem Gesundheitspartner am Hauptsitz im saarländischen Völklingen sowie an allen 88 deutschen Standorten der Globus Baumärkte umgesetzt wird. "Unser Ziel ist es, das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter gesünder zu gestalten", sagt Anja Göritz, Leiterin Personalmanagement und Arbeitsrecht der Globus Fachmärkte.Wichtiges Qualitätssiegel: das Zertifikat "audit berufundfamilie""Besonders am Herzen liegt uns auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie", betont Pia Frey. "Im September 2022 wurden wir mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet. Dieses Zertifikat, das als Qualitätssiegel für eine betriebliche Vereinbarkeitspolitik gilt, wird vom Kuratorium der berufundfamilie Service GmbH erteilt." Voraussetzung für die Zertifizierung war das erfolgreiche Durchlaufen eines Auditierungsprozesses, in dem der Status quo der bereits angebotenen familiengerechten Maßnahmen ermittelt und das weitere Entwicklungspotential in diesem Bereich systematisch entwickelt wurde.Zufriedene Mitarbeiter - zufriedene KundenVon Mitarbeitern, die Freude an ihrer Aufgabe haben und motiviert sind, profitieren auch die Kunden. Dies zeigt das Ergebnis des "Kundenmonitors Deutschland 2022", einer namhaften jährlichen Kundenzufriedenheitsstudie der ServiceBarometer AG. Die Globus Baumärkte belegen hier bei der "Globalzufriedenheit" sowie in 21 weiteren Leistungskategorien - darunter "Fachliche Beratung", "Serviceleistungen" und "Zukunftsorientierung" - den ersten Platz.Globus Fachmärkte GmbH & Co. KGDas Unternehmen Globus Fachmärkte mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.400 Mitarbeitern, einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den Führenden der Baumarktbranche.Zum zwölften Mal in Folge wurden die Globus Baumärkte 2022 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt in Kooperation mit dem Dähne Verlag zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Auch beim "Kundenmonitor Deutschland 2022" erreicht Globus Baumarkt bei der Globalzufriedenheit den ersten Platz. Die Befragten vergaben Bestnoten unter anderem bei den personalbezogenen Leistungsfaktoren Freundlichkeit, Fachberatung, Aufmerksamkeit und Verfügbarkeit von Ansprechpartnern.Zudem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. In der Studie "Top nationale Arbeitgeber 2022" des Magazins Focus-Business in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut FactField zählen die Globus Fachmärkte als einziger Baumarktbetreiber zu den Top Drei in der Kategorie "Handel und Konsum".Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.dePressekontakt:Diana DoriguzziE-Mail: presse@globus-fachmaerkte.deGlobus Fachmärkte GmbH & Co. KGKoordination VölklingenZechenstraße 866333 VölklingenOriginal-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/5352543