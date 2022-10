Mit dem neuen iPad der zehnten Generation hebt Apple seine Einsteiger-Tablet-Reihe in neue Höhen. Das ist nicht nur in Sachen Design und Ausstattung gemeint, sondern auch preislich. Wir haben es ausprobiert. Apples neues iPad sieht nun aus wie ein iPad Air und besitzt gar ähnliche Ausstattungsmerkmale wie das Air-Modell der vierten Generation von 2020. In manchen Belangen ist es besser, in anderen hinkt es dem Air-Modell wiederum hinterher, manchmal offenbar auch aus strategischen ...

