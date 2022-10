Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Santander Asset Management Germany baut das Frankfurter Team mit Uwe Eifinger als Senior Sales Coach aus, so Santander Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner neuen Funktion wird Uwe Eifinger das Retail Geschäft mit der Santander Consumer Bank maßgeblich unterstützen und damit das gemeinsame Wachstum der beiden Einheiten in Deutschland vorantreiben. Uwe Eifinger wird als wichtiges Bindeglied zwischen den Vertriebseinheiten der Santander Consumer Bank und Santander Asset Management fungieren. Er berichtet direkt an Stefan Jochum, CEO von Santander Asset Management Germany. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...