Peking (ots/PRNewswire) -Unter der Führung des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) wird China auf seinen Errungenschaften aufbauen und den Schwung aufrechterhalten, um sein zweites hundertjähriges Ziel zu erreichen, ein "großes modernes sozialistisches Land" aufzubauen, das "wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön" ist.Zum Abschluss des einwöchigen Kongresses am Samstag in Peking gelobte die KPCh, das chinesische Volk bei der Verwirklichung des Ziels der großen Verjüngung der Nation zu führen und den Kurs voranzutreiben.Chinas Modernisierung unter Führung der KPChDie zentrale Aufgabe der KPCh ist es, das chinesische Volk zur Verwirklichung des zweiten Hundertjahresziels durch einen "chinesischen Weg zur Modernisierung" zu führen, so der Bericht, der auf der Eröffnungssitzung des Kongresses vorgetragen wurde.Die chinesische Modernisierung ist die sozialistische Modernisierung, die unter der Führung der KPCh verfolgt wird, so der Bericht.Auf der Abschlusssitzung unter dem Vorsitz von Xi Jinping wurden das 20. Zentralkomitee der KPCh und die 20. Zentrale Kommission der KPCh für Disziplinaraufsicht (CCDI) gewählt.Außerdem wurden eine Entschließung zur Billigung des Berichts des 19. Zentralkomitees der KPCh und eine Entschließung zum Arbeitsbericht der Zentralen Kommission für Disziplinaraufsicht der KPCh verabschiedet.Der 20. Nationalkongress der KPCh hat auch eine Entschließung über eine Änderung der Verfassung der KPCh verabschiedet.Auf der Abschlusssitzung wurde betont, dass die KPC eine zentrale Rolle beim Aufbau Chinas zu einem modernen sozialistischen Land in jeder Hinsicht spielt und die Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten vorantreibt.Der Kongress beschloss, die Parteisatzung um Aussagen über die Partei als höchste Kraft für die politische Führung und über die Aufrechterhaltung und Stärkung der Gesamtführung der Partei zu ergänzen.Die Modernisierung Chinas hat globale BedeutungDie auf dem Kongress zusammengefassten Visionen und Erfahrungen Chinas im Bereich der Staatsführung könnten anderen Teilen der Welt als Inspiration dienen.Zur Veranschaulichung der Merkmale der Modernisierung Chinas stellte Xi in seinem Bericht an den Kongress fest, dass die Modernisierung des Landes einer großen Bevölkerung zugute kommt. Sie zeichnet sich durch gemeinsamen Wohlstand, koordinierten materiellen und kulturell-ethischen Fortschritt, Harmonie zwischen Mensch und Natur und eine friedliche Entwicklung aus.Die chinesische Modernisierung sei die Modernisierung einer riesigen Bevölkerung, des gemeinsamen Wohlstands für alle, des materiellen und kulturell-ethischen Fortschritts, der Harmonie zwischen Mensch und Natur und der friedlichen Entwicklung, betonte er und fügte hinzu, dass sie der Menschheit "eine neue Option" biete, um Modernisierung zu erreichen.In ihrem zweistufigen Strategieplan zielt die KPCh darauf ab, die sozialistische Modernisierung von 2020 bis 2035 zu verwirklichen und China von 2035 bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu einem großen modernen sozialistischen Land zu machen, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten, harmonisch und schön ist.Gemäß der angenommenen Resolution zum Bericht des 19. Zentralkomitees der KPCh hat sich China stets zu seinen außenpolitischen Zielen der Wahrung des Weltfriedens und der Förderung der gemeinsamen Entwicklung bekannt und setzt sich für eine Gesellschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit ein.Laut der Resolution hält sich China bei der Pflege der Freundschaft und Zusammenarbeit mit anderen Ländern an die Fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz."Das Land ist seiner grundlegenden nationalen Politik der Öffnung gegenüber der Außenwelt verpflichtet und verfolgt eine für beide Seiten vorteilhafte Strategie der Öffnung."https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-nationalkongress-der-kpch-chinas-modernisierung-sorgt-fur-vertrauen-in-den-wohlstand-der-welt-301657247.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5352583