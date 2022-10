Heute im gabb: Um 14:58 liegt der ATX TR mit +1.46 Prozent im Plus bei 5941 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.31% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.75% auf 22.43 Euro, dahinter Verbund mit +3.47% auf 79.875 Euro und Porr mit +3.32% auf 10.28 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12995 (+1.08%, Ultimo 2021: 15884, -18.19% ytd). - News zu Verbund, Amag, Kontron, Buwog, Post, FACC ...- 13. Aktienturnier: Do&Co vs. Mayr bzw. VIG vs. Palfinger - 4 Ex-Champs im Semifinale- Nachlese: EVN, Christine Petzwinkler, Edi Berger, Friedrich Wachernig, Rene Haselbacher- Unser Robot sagt: Amag, Wienerberger, Telekom Austria auffällig; Gerald Grohmann führt im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2022: oekostrom AG-Blog, OMV (corporate), onemarkets Blog (corporate), S Immo Blog ...

