Um 11:24 liegt der ATX TR mit +1.02 Prozent im Plus bei 6877 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.24% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +4.08% auf 28.675 Euro, dahinter Agrana mit +2.31% auf 16.575 Euro und Wienerberger mit +2.05% auf 25.88 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15700 (+0.35%, Ultimo 2022: 13923, 12.76% ytd). - Auftrag für Andritz, Zahlen der OeKB, Research zu A1 Telekom Austria, Porr, Palfinger- 15. Aktienturnier by IRW-Press: Ausgangssituation und Last 16- Nachlese: Der KESt-Behaltefrist-Vorschlag, der auch die Grünen nicht stören darf- Unser Robot sagt: Immofinanz, CA Immo, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt den 5. Tag im CEO-Ranking - Börsegeschichte 11.4.: update.com, Flughafen Wien und der 150er-Nachtrag ...

