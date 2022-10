Die großen Tech-Konzerne starten in dieser Woche in die Earnings Season - und auch Alphabet ist mit von der Partie. Denn der Suchmaschinen-Riese wird am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlichen. Spannend wird dann, wie sich das digitale Werbegeschäft entwickelt hat und wie sich YouTube gegen TikTok schlägt.Obwohl Alphabet im Vorquartal die Schätzungen der Analysten im Bereich der Suchmaschinenwerbung übertroffen hat, wird das Kerngeschäft ...

