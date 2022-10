NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Underperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Energiekrise habe bereits erste Auswirkungen auf die Kosten in der Lieferkette für die europäischen Anbieter von Automatisierungs- und Investitionsgütern gezeigt, aber das Schlimmste stehe diesen noch bevor, schrieb Analyst Jay Huang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies könnte die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gegenüber ihren asiatischen Konkurrenten weiter schwächen und Teile der Lieferketten aus Europa vertreiben. Bei der Siemens-Aktie würde er noch auf einen besseren Einstiegszeitpunkt warten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2022 / 20:30 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

