Angesichts eines äußerst herausfordernden makroökonomischen Umfelds gib es gute Argumente dafür, in Qualitätsunternehmen zu investieren, die ein stetiges Umsatzwachstum erzielen und deren Gewinnspannen über dem Branchendurchschnitt liegen. Hier könnte die Aktie von Home Depot (WKN: 866953) ins Spiel kommen. The Home Depot ist eine US-Baumarktkette mit Sitz in Atlanta. Sie zählt zu den 150 weltgrößten Unternehmen. Ende 2021 betrieb es über 2.300 Geschäfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...