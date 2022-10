London (www.fondscheck.de) - Im Rahmen des jüngsten Thematic Reviews mit dem Titel "The Global Energy Blackout & ETF Solutions" befragte HANetf 50 Vermögensverwalter, so die Experten von HANetf Ltd.Die Ergebnisse würden zeigen, dass 92 Prozent der Befragten erwarten würden, ihr Engagement in sauberen Energien in den nächsten zwölf Monaten zu erhöhen. Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Notwendigkeit, die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu verringern, scheinen die Anleger in alternative Energiequellen investieren zu wollen, so die Experten von HANetf Ltd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...