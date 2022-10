China-Aktien brechen am Montag einmal mehr massiv ein. Selbst für die Kurse der Internet-Giganten Alibaba und Tencent geht es nach dem Parteikongress in China und den jüngsten Daten zur Wirtschaft prozentual zweistellig abwärts. Was steckt hinter dem Crash? Ist der Abverkauf übertrieben - und kann es diesmal nur besser werden? In der neuen "Money Train"-Folge spricht der stellvertretende AKTIONÄR-Chefredakteur Martin Weiss mit AKTIONÄR-Redakteur Lars Friedrich über die jüngste Entwicklung. Money ...

