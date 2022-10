Mainz (ots) -Woche 43/22Mi., 26.10.23.00 sportstudio UEFA Champions LeagueGruppenphase, 5. SpieltagBitte Ergänzung beachten:Experte: Per MertesackerWoche 44/22Sa., 29.10.Bitte Programmänderung ab 10.25 Uhr beachten:10.25 Notruf Hafenkante11.10 SOKO Stuttgart (VPS 11.09/HD/UT)Klug & perfideMartina Seiffert Astrid M. FünderichJoachim Stoll Peter KetnathRico Sander Benjamin StreckerSelma Kirsch Yve BurbachMichael Kaiser Karl KranzkowskiJan Arnaud Mike Zaka SommerfeldtProf. Dr. Lisa Wolter Eva Maria Bayerwaltesund andereBuch: Klaus Arriens, Thomas WilkeRegie: Michael Wenning(Erstsendung 5.11.2015)Deutschland 201511.50 heute Xpress (VPS 11.25)11.55 einfach Mensch (VPS 11.10)\u2003zu Sa., 29.10.12.10 Ihr mich auch (HD/UT)KomödieHannah Herzog Rita RussekMatthias Schröder Michael WittenbornPeter Arnold Urs Peter HalterJenny Clemens Linda PöppelJonathan Engelhard Götz SchubertAstrid Schultheiß Nadja BeckerGünther Waldorf Gerhard Garbersund andereSchnitt: Barbara von WeitershausenMusik: Biber Gullatz, Andreas SchäferKamera: Hans-Günther BückingBuch: Annemarie SchoenleRegie: Hans-Günther Bücking(Erstsendung 1.11.2010)Deutschland 2010(Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen."sportstudio live: Alpiner Ski-Weltcup - Abfahrt Männer" entfällt."sportstudio live: FIFA WM 2022 - Fußball-Fieber -Das WM-Magazin" verschiebt sich auf So., 30.10.2022, um 11.35 Uhr.)So., 30.10.Bitte Programmänderung und Ausdruck ab 11.30 Uhr beachten:11.30 heute Xpress11.35 sportstudio live (VPS 11.34)FIFA WM 2022Fußball-Fieber - Das WM-MagazinKatar - drei Wochen vor der WM(Text und weitere Angaben s. Sa., 29.10.2022, 13.15 Uhr.)12.00 sportstudio live (VPS 13.10)FIFA WM 2022Fußball-Fieber - Das WM-Magazin12.25 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 13.40/HD/UT)Die Trödel-Show mit Horst Lichter(Erstsendung 26.4.2020)Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 14.10 Uhr wie vorgesehen."sportstudio live: Alpiner Ski-Weltcup - Abfahrt Männer" entfällt.)\u2003Mi., 2.11.23.00 sportstudio UEFA Champions LeagueGruppenphase, 6. SpieltagBitte Ergänzung beachten:Experte: Per MertesackerWoche 47/22So., 20.11.23.40 PrechtBitte Ergänzung beachten:Richard David Precht im Gespräch mit Ortwin RennPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5352744