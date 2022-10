NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) -NEU-TAIPEH, Taiwan, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Aetina (https://www.aetina.com/) bietet neue Embedded MXM-GPU-Module an, die von der NVIDIA® RTX-Familie angetrieben werden, einschließlich RTX A1000, RTX A2000 und RTX A4500. Diese auf der NVIDIA Ampere-Architektur basierenden MXM-GPU-Module bieten eine hervorragende Leistung und Energieeffizienz und eignen sich für verschiedene Arten von Computer-Bildanalyse-Anwendungen in verschiedenen Branchen wie kommerzielles Gaming, Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Fertigungsindustrie.Die Modellnamen der neuen Aetina MXM-GPU-Module, die von NVIDIA RTX A1000, NVIDIA RTX A2000 bzw. NVIDIA RTX A4500 angetrieben werden, lauten M3A1000-PP (https://www.aetina.com/products-detail.php?i=515), M3A2000-VY (https://www.aetina.com/products-detail.php?i=516) und M3A4500-WP (https://www.aetina.com/products-detail.php?i=517). Diese Modelle unterstützen CUDA Compute Version 8.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2, DirectX 12 Ultimate und Shader Model 7.0 sowie die Betriebssysteme Windows 10/11 64-Bit und Linux 64-Bit. Für das Display und die Ausgabe unterstützen die M3A1000-PP, M3A2000-VY und M3A4500-WP bis zu 4 x DisplayPort (DP) und eine Auflösung von 8.000 (7680 × 4320).Das M3A1000-PP bietet eine FP32-Spitzenleistung von 6,66 TFLOPS und verfügt über 2.048 CUDA-Kerne, 16 RT-Kerne, 64 Tensor-Kerne und einen GDDR6-Speicher von 4 GB, während das M3A2000-VY eine FP32-Spitzenleistung von 8,25 TFLOPS und 2.560 CUDA-Kerne, 20 RT-Kerne und 80 Tensor-Kerne sowie einen GDDR6-Speicher von 8 GB bietet.Das M3A4500-WP mit der höchsten Computerleistung aller neuen Modelle bietet eine FP32-Spitzenleistung von 18,55 TFLOPS und verfügt über 5.888 CUDA-Kerne, 80 RT-Kerne, 184 Tensor-Kerne und einen GDDR6-Speicher von 16 GB. Das MXM-GPU-Modul sowie das M3A2000-VY unterstützen einen ECC-Speicher (Error Correction Code) zur Kontrolle von Fehlern in Daten über unzuverlässige oder instabile Kommunikationskanäle.Die neuen MXM-GPU-Module mit ihren kompakten Designs lassen sich problemlos in eine Vielzahl von KI-Systemen integrieren, um die Rechenleistung zu steigern und komplexe KI-Inferenzaufgaben auszuführen. Für diese GPU-Module bietet Aetina einen optionalen konformen Beschichtungsservice, damit die Module in rauen Umgebungen normal funktionieren, und gewährleistet eine 5-jährige Verfügbarkeit der Module sowie exklusive technische Unterstützung, um seinen Kunden zu helfen, Wartungskosten und Zeit für ihre langfristigen KI-Projekte zu sparen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen MXM-GPU-Module an, die von anderen NVIDIA GPUs wie Quadro T1000, Quadro RTX3000 und Quadro RTX5000 angetrieben werden, um unterschiedliche Anforderungen an die Computerleistung von allen KI-gestützten Systementwicklungen zu erfüllen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927424/Aetina_Launches_New_MXM_GPU_Modules_Powered_NVIDIA_AI_Performance.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-bringt-neue-mxm-gpu-module-fur-ki-leistungssteigerung-am-edge-auf-den-markt-301657352.htmlPressekontakt:Dan Liang,+886 02 7709 2568 Durchwahl: 9205,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5352752