Proemion wird die Mittel einsetzen, um die Telematik-Technologie weltweit auszubauen, neue Märkte zu erschließen und Übernahmen zu tätigen, da immer mehr Großkunden ihre Flotten ferngesteuert verwalten

Proemion ist ein multinationales Technologieunternehmen, das hardwaregestützte Softwarelösungen schafft, welche mobile Maschinen mit Menschen, mit der Cloud und untereinander verbinden. Das Unternehmen meldete heute eine Wachstumsinvestition in Höhe von 33,5 Millionen Euro von der globalen technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures. Im Juli kündigte Battery Ventures neue, globale Fonds mit einem Gesamtkapital von 3,8 Milliarden US-Dollar an.

Proemion ist bereits seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Unternehmen im Familienbesitz. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Schaffung von Konnektivitätslösungen mit proprietären Telematik-Steuergeräten und zugehöriger cloud-basierter Software. Zu den Kunden von Proemion zählen Erstausrüster (OEMs) und Unternehmen mit gemischten Flotten, die mithilfe der Telematiklösungen von Proemion per Ferndiagnose und -analyse den Betrieb ihrer Maschinen effizienter gestalten. Die Technologie gestattet es den Kunden aus Branchen wie dem Baugewerbe, der Landwirtschaft, der Logistik und der Rohstoffindustrie, auf bessere Weise ihre Maschinen zu verwalten, Wartungsarbeiten zu planen, Kraftstoffkosten zu senken, CO2-Emissionen zu kontrollieren und vieles mehr.

Die Prognosefunktionen der Proemion Telematiklösungen ermöglichen es den Kunden aus aller Welt, die Produktivität mittels solider, cloud-basierter Ferndiagnosefunktionen zu steigern und gleichzeitig Betriebskosten zu senken und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Mit dieser Wachstumsinvestition von Battery Ventures und mit den zu erwartenden zukünftigen Kapitalzuführungen von Battery Ventures und den Unternehmensgründern wird Proemion seine internationale Geschäftstätigkeit ausbauen, andere organische Wachstumsinitiativen durchführen und Übernahmen tätigen. Im Rahmen dieser Umgestaltung wird Robert Thomas Michaelides, derzeit COO von Proemion, die Position des CEO bekleiden.

"Wir sind sehr stolz auf das Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Wir freuen uns, dass wir jetzt durch die Kooperation mit dem Team von Battery Ventures und mit dessen Unterstützung das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte von Proemion aufschlagen können", so Robert Michaelides Senior, der das Unternehmen Proemion vor mehr als dreißig Jahren gründete. "Als erfahrener Investor mit besonderem Know-how in den Bereichen Software und industrielle Technologie, insbesondere auch in Europa, war Battery Ventures für uns ein sehr attraktiver Partner. Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit."

Robert Thomas Michaelides, der derzeitige CEO von Proemion, ergänzte dies wie folgt: "Mit dem zunehmenden Einsatz neuer Technologien in unserer Branche verändert sich auch der Bereich Maschinenherstellung und -wartung, wobei der Schwerpunkt auf Remote-Verbindungen zwischen Maschinen und Menschen liegt. Mit dieser Investition können wir unsere Geschäftstätigkeit weiter ausbauen und unsere Plattform noch mehr OEMs und Partnern in aller Welt zugänglich machen."

"Die Möglichkeit, die Wartung von Flotten sowie Wartungs- und Servicearbeiten an Maschinen effizienter gestalten und planen zu können, unterstützt die Kunden von Proemion auch dabei, Unterbrechungen der Lieferkette zu bewältigen, die in letzter Zeit immer häufiger auftreten", so Dave Tabors, Private Equity Partner von Battery Ventures.

"Der Einsatz fortschrittlicher Technologien, wie die Telematikfunktionen von Proemion, ist heute in der Industrie immer häufiger gefragt, da OEMs, Betreiber gemischter Flotten und andere Fertigungsunternehmen bestrebt sind, die betriebliche Effizienz zu steigern", so Tabors, der in den Vorstand des Unternehmens aufgenommen wurde. "Wir erkennen in diesem Sektor ein enormes Potenzial und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Gründerfamilie, um die Lösungen von Proemion weltweit einzuführen."

Im Rahmen der Investition wird auch Max-Julian Kaye von Battery Ventures in den Vorstand von Proemion berufen.

Über Proemion

Das 1987 gegründete Unternehmen Proemion entwickelt CAN-Devices und Konnektivitätslösungen für Unternehmen jeder Größe. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in die Lage zu versetzen, datengesteuert optimale Entscheidungen zu treffen und ihre Maschinen effizient anzubinden, um geschäftliche Erfolge zu verbuchen. Proemion betreibt Standorte in Fulda (Deutschland), Dayton (Ohio/USA) und Seoul (Südkorea).

Weitere Informationen finden Sie unter www.proemion.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Battery Ventures

Battery Ventures kooperiert mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams, die kategoriedefinierende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Verbrauchertechnologien, Gesundheits-IT und Industrietechnologien sowie Life-Science-Tools aufbauen. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Gründung bis hin zu Wachstum und Übernahme, und investiert weltweit von seinen Büros in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York (alle in den USA), London und Tel Aviv (Israel) aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @BatteryVentures und besuchen Sie unsere Website www.battery.com. Eine Liste aller Portfoliounternehmen von Battery finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221023005050/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Philipp Maul // Proemion

press@proemion.com

Tel. +49 661 94 90 309

Megan O'Leary // Battery Ventures

moleary@battery.com

Tel. (415) 426-5912