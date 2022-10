FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis von 69 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass das operative Vorsteuerergebnis für 2021/22 im unteren Bereich der von dem Kupferkonzern in Aussicht gestellten Spanne liegen wird./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 15:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 16:04 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006766504

AURUBIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de