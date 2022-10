Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Imwinkelried Lüftung und Klima AG und ihre Tochtergesellschaft exclean ag gehören neu zur Burkhalter Gruppe



24.10.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Burkhalter Gruppe kauft per 24. Oktober 2022 die Imwinkelried Lüftung und Klima AG mit Sitz in Visp (VS) und einer Zweigniederlassung in Burgdorf (BE) sowie deren Tochtergesellschaft exclean ag mit Sitz in Visp (VS). Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der Käuferin aus genehmigtem Kapital beglichen.

Die Burkhalter Gruppe tätigt ihre erste Akquisition im Geschäftsbereich Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär (HLKS) seit der Fusion mit der poenina holding ag per 29. Juni 2022. Sie erwirbt die in Visp ansässige Imwinkelried Lüftung und Klima AG sowie deren Tochtergesellschaft exclean ag. Das Unternehmen beschäftigt am Hauptsitz im Wallis 68 und in der Zweigniederlassung in Burgdorf vier Mitarbeitende. Es erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 21.5 Mio. Wie in der Burkhalter Gruppe beim Kauf eines neuen Unternehmens üblich, werden alle Mitarbeitenden übernommen. Die Geschäftsleitung der beiden weiterhin unter eigenem Namen auftretenden Unternehmen bleibt unverändert.

Der Kaufpreis wird in bar und mittels Namenaktien der Käuferin beglichen. Zu diesem Zweck werden rund 140'000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen. Somit ist der Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG weiterhin in der Lage, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 31. Mai 2024 gemäss den Bedingungen von Art. 5a der Statuten mittels Ausgabe von maximal rund 460'000 (600'000 abzüglich der neu geschaffenen rund 140'000) voll liberierten Namenaktien zu erhöhen. Je nach Dauer der Verfahren wird erwartet, dass der 1. Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien Ende November / Anfang Dezember 2022 sein wird.

Die Verkäuferschaft hat sich verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter-Namenaktien während zweier Jahre nicht zu verkaufen (Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien weisen somit eine Verfügungssperre (Sperrfrist) auf.

Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt auch in Zukunft Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen