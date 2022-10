ZAPI GROUP Unternehmen "Delta-Q Technologies Corp" und "Zivan srl" präsentieren Design der neuen Ladegeräteplattformen auf der bauma, der Weltleitmesse für Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Baufahrzeuge

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung, gab heute eine neue umfassende Ladegeräteplattform und die Einführung des neuen Ladegerätes von Zivan srl (Zivan) "CT3.3 Compact Titan" bekannt. Das erste Modell des Ladegerätes von Zivan ist eine 3,3-Kilowatt-Lösung, die auf dem Erfolg der ersten Generation des Ladegerätes basiert, die bereits von führenden Erstausrüstern (OEMs) in Europa übernommen wurde. Das neue Ladegerät ist auch das Ergebnis einer Design-Partnerschaft mit der Delta-Q Technologies Corp (Delta-Q) zur Nutzung seines im letzten Jahr angekündigten XV3300-Ladegerätes.

Die ZAPI GROUP Ladegeräteplattform umfasst sowohl CT3.3 Compact Titan von Zivan als auch die XV3300-Produktmodelle von Delta-Q, die OEMs rund um den Globus flexible und robuste Ladegeräteoptionen bieten. Die Zusammenarbeit von Zivan und Delta-Q zielt darauf ab, eine Leistungselektronik-Plattform bereitzustellen, die beide Marken an unterschiedliche Marktverhältnisse und Kundenbedürfnisse anpassen kann. Die Ladegeräteexperten der ZAPI GROUP (Zivan und Delta-Q) entwickelten die Hardware, Software und mechanische Beständigkeit des Ladegerätes für traditionelle und aufkommende Elektrifizierungsmärkte, wie etwa OEMs der Bauindustrie und industrielle OEMs, die ihre Produkte für elektrische Antriebe benötigten.

"Mit dieser neuen Plattform gelang uns bei der Leistungsdichte ein deutlicher Sprung nach vorne", so Steve Blaine Co-CEO und Executive Vice President of Engineering and Quality bei Delta-Q Technologies. "Unsere Lösungen erleichtern die Homologation in OEM-Designs."

Das erste 3,3-kW-Ladegerät als Bestandteil der ZAPI GROUP Ladegeräteplattformlösung deckt den Bedarf der Kunden an elektrifizierten Anwendungen auf den globalen Märkten. Die neuen Produkte halten die Führungsstandards von Zivan und Delta-Q in Bezug auf hochwertige robuste Ladegeräte aufrecht, die für anspruchsvollste Anwendungen eigens entwickelt wurden.

"Wir sind äußerst erfreut, bei Delta-Q und Zivan wichtige Hardware und Software-Designfähigkeiten unserer Engineering-Teams zusammenführen zu können", so Simone Paterlini, General Manager bei Zivan. "Diese Zusammenarbeit belegt das Bekenntnis der ZAPI GROUP zur Innovation, zu Elektrifizierung und ausgezeichneten Ergebnissen für unsere Kunden."

Beide Produkte werden in diesem Oktober auf der bauma Fachmesse am ZAPI GROUP Stand (Halle A4, Stand Nr. 115) präsentiert. Dieses Event ist bekannt als die größte Handelsmesse der Welt für Baumaschinentechnik. Sie findet alle drei Jahre statt und zieht mehr als eine halbe Million Besucher an. Die ZAPI GROUP wird Muster ausstellen und Demos präsentieren, wie die Ladegeräte mithilfe unterschiedlicher Gehäusedesigns, eingebetteter Software, integrierter Funktionen sowie in Verbindung mit den Fertigungsmöglichkeiten und logistischen Optionen personalisiert werden können.

"Wir sind erfreut über das Wachstum, das wir nun in unserem Ladegerätegeschäftsbereich erleben und werden weiterhin in Delta-Q und Zivan investieren, um die Elektrifizierungsnachfrage aus dem Bausektor und im Maschinenbaubereich zu beschleunigen", erläuterte Federico Gatti, Managing Director der ZAPI GROUP.

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP gestaltet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Antriebssteuerungen, Elektromotoren und Hochfrequenz-Batterieladegeräte für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst. Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Elektrifizierung mit umfangreicher Systemerfahrung, führenden Innovationen und dem Bestreben, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

