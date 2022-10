Bakken Energy, ein innovativer Entwickler von kostengünstigem, sauberem Wasserstoff, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Cummins Inc. und Schneider National Carriers Inc. bekannt, um gemeinsam an der Entwicklung des Heartland Hydrogen Hub zu arbeiten, der den Anforderungen des Fernverkehrs gerecht wird.

Gemeinsam mit den US-Bundesstaaten North Dakota, Minnesota, Wisconsin und Montana arbeitet Bakken Energy an der Konzeption des Heartland Hydrogen Hub, eines regionalen Zentrums für sauberen Wasserstoff, das kürzlich von North Dakotas Gouverneur Doug Burgum vorgestellt wurde. Das Heartland Hydrogen Hub ist gut vorbereitet, um Bundesmittel aus dem am 22. September 2022 angekündigten Programm über 7-Milliarden-US-Dollar des Energieministeriums für regionale saubere Wasserstoff-Hubs zu erhalten, das Teil des größeren 8-Milliarden-Dollar-Programms für Wasserstoff-Hubs ist, das durch das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz (Bipartisan Infrastructure Law) finanziert wird.

Der von der Industrie geführte Hub umfasst die groß angelegte und kostengünstige Produktion von sauberem Wasserstoff durch Bakken Energy. Bakken Energy hat mit führenden Unternehmen des LkW-Fernverkehrs an der Infrastruktur gearbeitet, die für die kosteneffiziente Verteilung von sauberem Wasserstoff und die Beschleunigung der Dekarbonisierung des LkW-Fernverkehrs erforderlich ist. Diese gemeinsame Vision führte zu einer Allianz mit Cummins und Schneider.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Cummins und Schneider uns bei unserer Arbeit zur Entwicklung eines Wasserstoffzentrums im oberen Mittleren Westen unterstützen", so Steve Lebow, Gründer und Vorsitzender von Bakken Energy. "Die Vorteile der Dekarbonisierung, die sich aus der Umstellung von Diesel auf Wasserstoff für Langstrecken-Lkw ergeben, sind enorm, und Cummins und Schneider sind führende Unternehmen, die wir mit uns an einem Tisch haben wollten."

Der Lkw-Fernverkehr bietet die Möglichkeit, die Einführung von sauberem Wasserstoff und die Reduzierung der CO2-Emissionen zu beschleunigen. Die Umstellung eines dieselbetriebenen Schwerlastkraftwagens der Klasse 8 auf sauberen Wasserstoff entspricht der Reduzierung der CO2-Emissionen von einunddreißig benzinbetriebenen Personenkraftwagen.

Bakken Energy setzt sich für die Entwicklung erstklassiger, groß angelegter, erschwinglicher und sauberer Wasserstoffproduktionsanlagen in North Dakota ein, einschließlich der Umstellung der Great Plains Synfuels Plant auf Erdgas aus der Mandan, Hidatsa und Arikara Nation, das sonst abgefackelt würde, einschließlich Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

"Unser Schwerpunkt bei der Entwicklung einer sauberen Wasserstoffproduktion liegt auf Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit", führt Mike Hopkins, CEO von Bakken Energy, aus. "Wir wollen die Wasserstoffwirtschaft in den USA entscheidend voranbringen. In unserer Region, dem oberen Mittleren Westen, ist der klare Absatzmarkt der Lkw-Fernverkehr. Die führenden Unternehmen der Lkw-Industrie haben beschlossen, dass Wasserstoff den Diesel ersetzen soll. Wir wollen dabei sicherstellen, dass die Versorgung mit sauberem Wasserstoff ihren Bedürfnissen entspricht, indem wir gemeinsam mit ihnen an der Konzeption des Hubs und insbesondere an der Verteilungsinfrastruktur arbeiten."

Cummins ist ein weltweit führender Energieversorger, der seine Kunden mit einem breiten Portfolio an marktführenden emissionsfreien Technologien bei der Umstellung im Rahmen der Energiewende unterstützt. Dazu gehören wasserstoffproduzierende Elektrolyseure, Wasserstoff-Brennstoffzellen für mobile und stationäre Anwendungen sowie akkubetriebene elektrische Antriebe und Komponenten. Cummins kann auf eine lange Geschichte fortschrittlicher Technologien und technischer Fähigkeiten zurückblicken und war an vielen der weltweiten Wasserstoff-"Premieren" beteiligt, darunter der Betrieb des weltweit größten PEM-Elektrolyseursystems mit einer Leistung von 20 Megawatt und der weltweit ersten zu 100 mit Wasserstoff betriebenen Personenzugflotte.

"Wasserstoff-Hubs sind für die Expansion der Wasserstoffwirtschaft in den USA und die Dekarbonisierung der Lkw-Branche von großer Bedeutung. Wir freuen uns, Bakken und Schneider bei diesem Vorhaben zu unterstützen", sagte Amy Adams, Vice President of Fuel Cell and Hydrogen Technologies bei Cummins. "Die Investitionen des DOE in die Entwicklung der sauberen Wasserstoffproduktion sowie die Steuervergünstigungen im Rahmen des Inflation Reduction Act haben diese kommerziellen Partnerschaften zu einem früheren Zeitpunkt möglich gemacht und sie bieten das Beste an öffentlich-privaten Innovationsinitiativen."

Schneider, ein führender multimodaler Anbieter von Transport-, Intermodal- und Logistikdienstleistungen mit Hauptsitz in Green Bay, WI, ist mit seinen Nachhaltigkeitsanstrengungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen führend in der Branche. "Wir sehen in sauberem Wasserstoff ein großes Potenzial, um unsere Ziele bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu erreichen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen", erläuterte Rob Reich, Executive Vice President und Chief Administrative Officer von Schneider. "Schneider freut sich auf die Zusammenarbeit mit Bakken Energy, um die Branche bei der Einführung von sauberem Wasserstoff anzuführen."

Über Bakken Energy

Bakken Energy ist ein innovatives Unternehmen für sauberen Wasserstoff, das es sich zum Ziel gesetzt hat, der größte Hersteller von kostengünstigem, sauberem Wasserstoff in den USA zu werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Dekarbonisierung bei schwer zu dekarbonisierenden Wirtschaftssektoren mit kostengünstigem, sauberem Wasserstoff voranzutreiben und die zukünftige Wasserstoffwirtschaft auszubauen, die uns in eine kohlenstoffarme Zukunft führt.

