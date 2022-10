Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag an seine starke Vorwoche angeknüpft. Zeitweise kletterte der DAX erstmals seit Mitte September wieder über die Marke von 13.000 Punkten. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an der Wall Street. Zudem ließ der kräftig gefallene Gaspreis Versorger hierzulande und europaweit aufatmen.Der deutsche Leitindex schloss 1,58 Prozent höher bei 12.931Punkten und baute damit das Plus der vergangenen Woche aus. Der MDAX stieg um 1,41 Prozent auf 23.242 Zähler."Bevor ...

