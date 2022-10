In einzelnen Filialen von Ikea in Deutschland war der neue Smarthome-Hub Dirigera schon in den vergangenen Wochen erhältlich - ohne die neue App aber unbrauchbar. Jetzt sind Hub und Home-Smart-App offiziell gestartet. Der im Mai 2022 vorgestellte Smarthome-Hub Dirigera hatte Anfang Oktober einen versehentlichen Kurzauftritt auf der Ikea-Website und stand kurze Zeit später in einigen deutschen Filialen des Möbelkonzerns in den Regalen. Weil aber die neue Home-Smart-App noch nicht fertig war, war der Dirigera-Hub bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...