Das ursprünglich für Halloween angekündigte Event "Show & Tell" des Neurotechs Neuralink, an dem Elon Musk beteiligt ist, soll nun am 30. November 2022 stattfinden. Das hat der Multimilliardär via Twitter verkündet. Das Startup Neuralink, dem zwischenzeitlich alle sechs Mitgründer - bis auf Musk und einen Implantat-Ingenieur - abhandengekommen waren, arbeitet an der Entwicklung eines Geräts, das Menschen über ihr Gehirn direkt mit Computern interagieren lässt. Schon des Öfteren hatte Elon Musk den Stand der Entwicklungen gezeigt, zuletzt einen Affen, der das einfache Spiel Pong nur mit seinen Gedanken spielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...