Am US-amerikanischen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von T-Mobile US zur Stunde ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 139,23 US-Dollar. Ein Preisanstieg in Höhe von 2,77 US-Dollar erfreut derzeit die Aktionäre von T-Mobile US. Für das Wertpapier liegt der Preis gegenwärtig bei 139,23 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...