Überraschende Ankündigung am Montagabend: Der Industriegaseriese Linde, aktuell mit Abstand größter Konzern im DAX, könnte bald aus dem deutschen Leitindex ausscheiden. In einer Ad-hoc-Meldung gab das Management bekannt, dass ein Delisting von der Börse in Frankfurt geplant werde - ein entscheidendes Kriterium für die Zugehörigkeit zum DAX.Linde will eine neue Holdinggesellschaft nach irischem Recht gründen. Altaktionäre würden je Aktie der Linde plc eine Aktie der neuen Holding erhalten, die in ...

