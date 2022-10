Der 2012 erschienene Renault Zoe gehört zu den meistverkauften Elektroautos in Europa. Einen Nachfolger wird es für den Bestseller aber nicht geben. Stattdessen sollen die Hybrid-Autos Clio und Captur das E-Portfolio des französischen Autobauers ergänzen. Bis Tesla mit Model 3 und Model Y durchstartete, war der 2012 auf den Markt gekommene Renault Zoe das meistverkaufte Elektroauto in Europa. Noch 2020 führte der Stromer die Verkaufscharts im Bereich E-Autos in Deutschland an und setzte sich auch im Konzern-internen Ranking an die Spitze - und damit gegen alle Verbrenner ...

