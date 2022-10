So erfreulich viele Kurse sich in der vergangenen Woche entwickelt haben mögen, der Bärenmarkt kann noch lange nicht als beendet angesehen werden. Für den Montag zeigten DAX Futures am frühen Morgen schon wieder in Richtung Süden und bisher ist es nur den allerwenigsten Titeln gelungen, Ausbruchssignale zu liefern. Getragen hat in den letzten Tagen vor allem die Hoffnung.Eben die ist es auch, welche bei der Aktie von Nel ASA (NO0010081235) am Freitag zu einer spürbaren Erholung führte und die Kurse um 6,4 Prozent auf 1,17 Euro steigen ließ. ...

