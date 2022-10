Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten videobasierten IoT-Lösungen und -Diensten, veranstaltete im Palais des Congrès Versailles unweit der französischen Hauptstadt Paris den 4.Dahua Partner Day. Unter dem Thema "Innovation durch Kooperation" präsentierten Dahua und seine 21 ECO-Partner aus verschiedenen Ländern ihre neuesten innovativen Lösungen, gewährten Einblick in aktuelle gemeinsame Innovationen und gaben einen Ausblick auf die in den kommenden Jahren zu erwartenden Entwicklungen.

David Shen, Dahua Western Europe President, giving the opening speech

Gemeinsam erreicht man mehr als allein. Dies war der Kerngedanke des Dahua Partner Day 2022. In diesem Sinne sind auch Kooperation und Integration zentrale Aufgaben für Unternehmen, um gemeinsame Herausforderungen in vertikalen Märkten effektiv anzugehen. David Shen, President von Dahua Western Europe, wies in seiner Eröffnungsrede auf Folgendes hin: "Die Technologien haben sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt; der Digitalisierungsbedarf hat sich diversifiziert. Ein Unternehmen allein kann keine Lösungen anbieten, die für alle Anforderungen geeignet sind. Der Mehrwert, der den Kunden zu bieten ist, muss aus umfassenden, tief integrierten Lösungen und Dienstleistungen bestehen, die offen, flexibel, vollständig vernetzt und einfach zu verwalten sind."

Dahua Technology setzt auf Offenheit bei der Integration und verfolgt diese Philosophie gemeinsam mit seinen ECO-Partnern. Gemeinsam können intelligente Lösungen Städten, Unternehmen und anderen Organisationen Mehrwert bieten, der über die bloße Sicherheit hinausgeht: von der Reduzierung von Verkehrsstaus über die Überwachung von Wildtieren und die Verfolgung von Abfallströmen bis hin zur Steigerung des Umsatzes im Einzelhandel. Im Rahmen der Veranstaltung stellten Sicherheitsexperten aus verschiedenen Bereichen vor, wie ihre intelligenten Lösungen mit den vertikalen Lösungen und Produkten von Dahua integriert werden können, um Systemintegratoren und Endanwendern in verschiedenen vertikalen Märkten wie beispielsweise Einzelhandel, Transport und Parken, Videoanalyse, kritische Infrastrukturen, Gesundheitswesen und Wohnungswirtschaft Nutzen zu bieten.

Durch die zuverlässige Hardware-Verbindung mit seinen Technologiepartnern bietet Dahua eine Vielzahl von tief integrierten Lösungen mit umfangreichen Funktionen, die es den Endanwendern ermöglichen, ihre Systeme aufzurüsten.

Darüber hinaus können Partner, die sich auf Software-Integration konzentrieren, auf der Grundlage der KI-Technologie von Dahua eine einheitliche Plattform schaffen, die umfassende Berichte für intelligente Geschäftsanalysen bereitstellt. Auf diese Weise sind weitere vertikale Branchen in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit zu optimieren.

Der Dahua Partner Day bietet Gelegenheit, die Offenheit und Integration intelligenter Produkte und Lösungen aufzuzeigen, um durch systemische Zusammenarbeit nachhaltigen Erfolg zu erzielen und unvorhergesehene Herausforderungen zu bewältigen. In enger Zusammenarbeit mit seinen ECO-Partnern setzt sich Dahua Technology für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ein und ermöglicht gleichzeitig digitale Innovationen für Städte und Gemeinden und die intelligente Transformation von Unternehmen.

