ADTRAN Holdings, Inc.: Vorläufige Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2022 weicht von Prognose und Analystenerwartungen ab Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 24. Oktober, 2022. Während der Erstellung des Neun-Monats-Berichts 2022 der ADTRAN Holdings, Inc. ("ADTRAN Holdings" oder die "Gesellschaft") (NASDAQ: ADT; FSE: QH9) ergaben sich folgende Abweichungen der vorläufigen Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2022 sowohl von der Prognose als auch von den vorliegenden Schätzungen der Finanzanalysten: Die vorläufigen U.S. GAAP Umsatzerlöse liegen bei $340,7 Millionen und 0,2% oberhalb der Prognosebandbreite von $320 Millionen und $340 Millionen sowie 3,1% oberhalb der Analystenerwartungen (Consensus $330,4 Millionen).

Die vorläufige non-GAAP Bruttomarge liegt bei 38.1% und erreicht damit das obere Ende der Prognosebandbreite von 35,5% und 38,5% und liegt 0,7 Prozentpunkte oberhalb der Analystenerwartungen (Consensus 37,4%)

Die vorläufigen non-GAAP operativen Betriebskosten liegen bei $109,0 Millionen und 0,9% oberhalb der Prognosebandbreite von $103 Millionen und $108 Millionen sowie 2,4% oberhalb der Analystenerwartungen (Consensus $106,4 Millionen) Infolge der vorstehend genannten, vorläufigen Ergebnisse ist damit zu rechnen, dass die non-GAAP Betriebserträge für das dritte Quartal 2022 bei $20,9 Millionen und 21,5% über den Analystenerwartungen (Consensus $17,2 Millionen) liegen werden. Diese Informationen basieren ausschließlich auf vorläufigen und ungeprüften konsolidierten Konzernzahlen, wobei Bruttomarge und operative Betriebskosten als non-GAAP Werte (d.h. angepasste Werte) angegeben sind. Die endgültigen Ergebnisse für den Neun-Monatszeitraum 2022 werden wie geplant am 8. November 2022 (MEZ) veröffentlicht. Die GAAP-Bruttomarge und die operativen Betriebskosten beinhalten wesentliche Anpassungen aus der Bilanzierung des Erwerbs und bestimmte einmalige Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss zwischen der Gesellschaft, ADTRAN, Inc. ("ADTRAN") und ADVA Optical Networking SE ("ADVA"). Die Überleitungen zwischen der Bruttomarge und den operativen Betriebskosten, jeweils wie sie nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") ausgewiesen werden, und der (angepassten) non-GAAP Bruttomarge und den (angepassten) non-GAAP operativen Betriebskosten sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Ergänzende Information Überleitung von vorläufigem Bruttoerlöses und Bruttomarge zu vorläufigem non-GAAP Bruttoerlös und non-GAAP Bruttomarge (ungeprüft) Drei-Monats-Zeitraum bis 30. September 2022 Gesamtumsatzerlöse USD tausend 340.709 Betriebsaufwendungen USD tausend 242.741 Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (1) USD tausend (30.589) Ausgaben für die aktienbasierte Gegenleistung (2) USD tausend (1.269) Anpassungen bei Altersvorsorgeleistungen USD tausend (59) non-GAAP Betriebsaufwendungen USD tausend 210.824 Bruttogewinn USD tausend 97.968 Non-GAAP Bruttogewinn USD tausend 129.885 Bruttomarge 28,8% non-GAAP Bruttomarge 38,1% (1) Beinhaltet immaterielle Abschreibungen auf den Auftragsbestand und Marktwertanpassungen des Inventars. (2) Beinhaltet $1,0 Million für die schrittweise Anpassung von aktienbasierter gewährter Vergütung im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss. Überleitung von vorläufigen operativen Betriebskosten zu vorläufigen non-GAAP operativen Betriebskosten (ungeprüft) Drei-Monats-Zeitraum bis 30. September 2022 Operative Betriebskosten USD tausend 142.122 Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (1) USD tausend (22.826) Ausgaben für die aktienbasierte Gegenleistung (2) USD tausend (10.862) Anpassungen bei Altersvorsorgeleistungen USD tausend (185) Anpassungen für zurückgestellte Vergütung (3) USD tausend 740 Non-GAAP Operative Betriebskosten USD tausend 108.989 (1) Beinhaltet immaterielle Abschreibungen für entwickelte Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss erworben wurden, sowie bestimmte einmalige Transaktionskosten. (2) Beinhaltet $7,9 Millionen für einmalige Anpassung der kumulierten Aufwendungen für die aktienbasierte Gegenleistung im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss. (3) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalbeteiligungen, die im Programm für Vergütungsrückstellungen für Mitarbeiter der ADTRAN Holdings, Inc. gehalten werden und sämtlich in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten sind, die in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung angegeben sind. Überleitung von vorläufigen operativen Verlusten zu vorläufigen non-GAAP operativen Verlusten (ungeprüft) Drei-Monats-Zeitraum bis 30. September 2022 Operativer Verlust USD tausend (61.123) Erwerbsbezogene Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (1) USD tausend 53.415 Wertminderungen von Vermögenswerten (2) USD tausend 16.969 Ausgaben für die aktienbasierte Gegenleistung (3) USD tausend 12.131 Anpassungen bei Altersvorsorgeleistungen USD tausend 244 Anpassungen für zurückgestellte Vergütung (4) USD tausend (740) Non-GAAP Operative Betriebserträge USD tausend 20.896 (1) Beinhaltet immaterielle Abschreibungen auf den Auftragsbestand, für Marktwertanpassungen des Inventars, für entwickelte Technologien, für Kundenbeziehungen und für Markennamen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss erworben wurden, sowie bestimmte einmalige Transaktionskosten. (2) Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit der Einstellung bestimmter Informationstechnologie-Projekte aufgrund des Unternehmenszusammenschlusses. (3) Beinhaltet $8,9 Millionen Ausgaben für die schrittweise Anpassung von aktienbasierter gewährter Vergütung im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss. (4) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalbeteiligungen, die im Programm für Vergütungsrückstellungen für Mitarbeiter der ADTRAN Holdings, Inc. gehalten werden und sämtlich in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten sind, die in der verkürzten konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung angegeben sind. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Allgemeinen durch die Verwendung von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "werden", "würden", "könnten" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind, wobei diese zukunftsgerichteten Aussagen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage derzeit bekannter Faktoren widerspiegeln. Diese Aussagen beinhalten jedoch Risiken und Ungewissheiten, einschließlich: (i) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den anhaltenden Auswirkungen der globalen Pandemie SARS-CoV-2-Coronavirus/COVID-19 (einschließlich Varianten des SARS-CoV-2-Coronavirus), einschließlich in Bezug auf anhaltende Produktions- und Lieferketteneinschränkungen; (ii) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Unternehmenszusammenschluss zwischen der Gesellschaft und ADVA, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit behördlichen oder anderen Beschränkungen, die nach dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses am 15. Juli 2022 auferlegt werden, und dem vorgeschlagenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft als herrschendem Unternehmen und ADVA als beherrschtem Unternehmen; die Fähigkeit, die Geschäfte von ADTRAN, Inc. ("ADTRAN") und ADVA erfolgreich zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit geringerer Zeit des Managements für den laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund von Integrationsbemühungen nach dem Unternehmenszusammenschluss; das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis der Stammaktien von ADTRAN Holdings haben könnte oder auf den Marktpreis der Stammaktien von ADVA oder die Fähigkeit der Gesellschaft, ADTRAN und ADVA, Kunden zu halten, Schlüsselpersonal zu halten oder einzustellen, Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie von ihren Betriebsergebnissen und Geschäften im Allgemeinen; das Risiko, dass ADTRAN Holdings nicht in der Lage zu sein könnte, erwartete Synergien zu erzielen oder dass es länger dauern oder kostspieliger als erwartet sein könnte, diese Synergien zu erzielen; das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsverfahren, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte erforderlich sind; das Risiko, das durch potenzielle Ausfälle von Informationssystemen und durch Cyber-Angriffe entsteht, das Risiko, dass ADTRAN, ADVA oder ADTRAN Holdings möglicherweise nicht in der Lage sind, effektiv zu konkurrieren, einschließlich durch Produktverbesserungen und -entwicklung; und (iii) andere Risiken, die in den öffentlich zugänglichen Jahres- und Zwischenberichten von ADVA und den öffentlichen Einreichungen von ADTRAN und ADTRAN Holdings bei der US Securities and Exchange Commission, einschließlich des Jahresberichts von ADTRAN gemäß Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr sowie des Berichts gemäß Formular 10-Q von ADTRAN Holdings für den am 30. Juni 2022 endenden Quartalszeitraum, aufgeführt sind. Diese Risiken und Ungewissheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weiterhin sind sämtliche in dieser Meldung genannten Finanzkennzahlen vorläufige Schätzungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich unter anderem Veränderungen infolge von Anpassungen zum Quartalsende. Abweichungen zwischen den in dieser Meldung genannten vorläufigen Finanzinformationen und den tatsächlichen Ergebnissen der Gesellschaft können erheblich sein. Erläuterung der Nutzung von (angepassten) non-GAAP Finanzkennzahlen Diese Mitteilung enthält Überleitungen zwischen der Bruttomarge, den operativen Betriebskosten und dem operativen Verlust, wie sie nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) ausgewiesen werden, und der (angepassten) non-GAAP Bruttomarge, den (angepassten) non-GAAP operativen Betriebskosten und den (angepassten) non-GAAP operativen Betriebserträgen. Die non-GAAP Bruttomarge und die non-GAAP operativen Betriebskosten beinhalten nicht die erwerbsbezogenen Ausgaben, Abschreibungen und Anpassungen (bestehend aus immateriellen Abschreibungen auf den Auftragsbestand, für entwickelte Technologien, Kundenbeziehungen und Markennamen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss erworben wurden, und Marktwertanpassungen des Inventars), Aufwendungen für die aktienbasierte Gegenleistung, Abschreibungen für versicherungsmathematische Verluste aus Altersvorsorgeleistungen und Anpassungen für zurückgestellte Vergütung. Die non-GAAP operativen Betriebserträge beinhalten nicht die vorstehend genannten Aufwendungen sowie bestimmte Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Wir glauben, dass die Darstellung der (angepassten) non-GAAP Bruttomarge, der (angepassten) non-GAAP operativen Betriebskosten und der (angepassten) non-GAAP operativen Betriebserträge in Kombination mit der GAAP-Darstellung der Bruttomarge, der operativen Betriebskosten und des operativen Verlusts für das Gesamtverständnis der laufenden Betriebsleistung des Unternehmens von Vorteil ist. Diese non-GAAP Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit oder als Alternative zu GAAP erstellt und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer Ergebnisse, wie sie nach GAAP berichtet werden, betrachtet werden. Darüber hinaus ist unsere Berechnung der (angepassten) non-GAAP Bruttomarge, der (angepassten) non-GAAP operativen Betriebskosten und der (angepassten) non-GAAP operativen Betriebserträge möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen berechnet wurden. Mitteilende Person und Investorenkontakt: Rhonda Lambert T +1 256-963-7450 investor.relations@adtran.com

