Millionen Dollar erwartet: Lucapa Diamond: Versteigerung von 7 außergewöhnlichen Diamanten steht an

Teilnehmer des global bedeutenden Diamantenmarktes Antwerpen dürften gespannt auf Auktionen mit den besonders wertvollen Lulo-Diamanten aus Angola blicken und vielleicht sogar mitbieten.



Der November wird für die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) wieder ein sehr besonderer und äußerst spannender Monat werden, denn es steht die Versteigerung der besonders großen Diamanten an, die in den letzten Monaten auf der Lulo-Mine in Angola gefördert wurden.

Durchführen wird die Ausschreibung die Sociedade Mineira Do Lulo und wie immer, wenn besonders große und attraktive Diamanten vom Typ IIa versteigert werden, dürfte das Interesse der Fachwelt groß sein. Sie hat bis zum 15. November 2022 Zeit, ihre Gebote für die einzelnen Steine abzugeben.



Durchgeführt wird die Diamantenausschreibung von Sodiam E.P. in Angolas Hauptstadt Luanda. Der heimliche Star dieser Ausschreibung dürfte die Lulo Rose sein, ein rosafarbener Diamant des Typs IIa mit einem Gewicht von 170 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm). Rosafarbene Steine in dieser Größenordnung sind ausgesprochen selten und erzielen deshalb in der Regel sehr hohe Verkaufserlöse.



Attraktive Gewinne für Lucapa Diamond zu erwarten

Mit Spannung darf daher auf die Gebote für die Lulo Rose gewartet werden. Aber auch die übrigen sechs Steine haben ihren Reiz. Es handelt sich bei ihnen durchweg um weiße Diamanten, wobei drei Steine ein Gewicht von über 100 Karat aufweisen. Der größte von ihnen kommt auf ein Gewicht von 160 Karat, die beiden kleineren sind 131 bzw. 113 Karat schwer und wurden erst im letzten Monat auf der Lulo-Mine gefördert.









Die drei kleinsten Stein dieser Auktion sind 81, 65 und 45 Karat schwer. Verglichen mit der Lulo Rose fallen sie vom Gewicht deutlich ab, doch im Verhältnis zur Größe der Diamanten, die auf anderen Minen gefördert werden, ist ihre Größe dennoch außergewöhnlich groß, denn die Masse der weltweit geförderten Diamanten kommt lediglich auf ein Gewicht von weniger als zwei Karat.



Nun dürfen die investierten Anleger mit Spannung auf die eingehenden Gebote warten und man muss kein großer Prophet sein, um vorherzusagen, dass Lucapa Diamond in der zweiten Hälfte des Novembers wieder einen warmen Geldregen zu erwarten hat, der sich erneut sehr vorteilhaft auf den Gewinn und die Bilanz des Unternehmens auswirken wird.







