Passives Einkommen!: Dividenden sind die neuen Zinsen! Ihr sicherer Hafen in stürmischen Börsenzeiten: Dividendenwerte

Dividendenaktien sind ein großartiger Zufluchtsort, um sich vor dem aktuellen Marktsturm zu schützen. Dividendenaktien können aber auch eine gute Wahl für Anleger sein, die nach passivem Einkommen suchen.

die Inflation ist zwar seit ihrem Höhepunkt vor einigen Monaten etwas zurückgegangen, aber immer noch höher als in den letzten 40 Jahren. Die Federal Reserve scheint bereit zu sein, die Zinssätze weiter anzuheben, und die Gaspreise scheinen wahrscheinlich wieder zu steigen, da die OPEC sich darauf vorbereitet, die Ölförderung zu drosseln. Selbst die erfahrensten Anleger haben Grund zur Unsicherheit darüber, was als nächstes passieren wird.

Da der S&P 500 im Jahr 2022 bisher um 12 % gefallen ist, wünschen sich viele Anleger zweifellos, dass sie einige sichere Anlagen finden könnten, die sie aufnehmen können, um ihre Portfolios vor den Turbulenzen zu schützen, die um die Ecke kommen könnten.

Nun, es gibt einige solcher Aktien: Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4), Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 · WKN: A2PWVQ · SYM: 47V), Gold Royalty (WKN: A2QPLC · SYM: 6LS0), und Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15· WKN: A2DY13).

Diese Firmen haben robuste Dividendenrenditen und eine verlässliche Auszahlungshistorie, die einen zusätzlichen Schutz vor volatilen Marktbedingungen bieten.

Darüber hinaus verfügen sie gleichzeitig über ein erhebliches Aufwärtspotenzial, sobald die aktuelle Baisse nachlässt.

Osisko Gold Royalties: Ein Weltklasse-Portfolio und vierteljährliche Dividendenzahlung an die Aktionäre

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) ist ein verlässlicher Dividendenzahler. In den letzten Jahren wurde die Dividende erhöht und nur im Corona-Jahr 2020 wurde die Dividende stabil gehalten.

Aktuell zahlt Osisko Gold Royalties eine jährliche Dividende in Höhe von 0,17 $ pro Aktie. Ausgezahlt wird die Dividende vierteljährlich, 0,0430 $ pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,65 % entspricht.

Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2 · SYM: OM4) veröffentlichte vor kurzem seine vorläufigen Q3-Ergebnisse, die ein Rekordvolumen von ~23.900 Unzen Goldäquivalent [GEO] meldeten, eine Steigerung von fast 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG interviewte vor kurzem Präsident und CEO Sandeep Singh:

Sibanye Stillwater: Größter Goldproduzent Südafrikas zahlt 5,26 % Dividende

Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 · WKN: A2PWVQ · SYM: 47V) hat bisher ein hartes Jahr 2022. Die langen Streiks in den südafrikanischen Goldbetrieben, die Überschwemmungen im Bereich der US-amerikanischen Betriebe für Platingruppenmetalle ("PGM") und der Gerichtsstreit um den gekündigten 1-Milliarden-US-Dollar- Deal für brasilianische Vermögenswerte haben dem Unternehmen Störungen und zusätzliche Kosten verursacht.

Diese haben die Aktie belastet.

Aktuell zahlt Sibanye Stillwater eine jährliche Dividende in Höhe von 0,50 $ pro Aktie. Das entspricht einer Dividendenrendite von 5,26 %.

Aufgrund der oben aufgeführten Probleme wurde die letzte jährliche Dividendenzahlung von Sibanye Stillwater gekürzt und die Aktionäre erhielten in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von 0,3246 $ pro Aktie.

Seit seiner Gründung hat Sibanye Stillwater (ISIN: ZAE000259701 · WKN: A2PWVQ · SYM: 47V) einen langen Weg zurückgelegt und sich von einem teuren Goldproduzenten zu einem führenden PGM-Bergbauunternehmen entwickelt. Das Management hat die weltweit stattfindenden tektonischen Veränderungen in Bezug auf die Elektrifizierung und die Einführung von Vollelektrofahrzeugen erkannt und reagiert entsprechend, indem es den Fokus auf die Expansion im Bereich der grünen Metalle verlagert. Die erhebliche Unsicherheit und das politische Risiko in Südafrika scheinen ebenfalls erkannt worden zu sein und werden durch die Stärkung der US-PGM-Sparte angegangen.

Gleichzeitig erscheint die aktuelle Bewertung attraktiv, da die Aktie von Rezessionsängsten getroffen wurde.

Gold Royalty: Wachstum & Dividende

Die Gold Royalty Corporation (WKN: A2QPLC · SYM: 6LS0) hat im vergangenen Monat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und einen Rekordquartalsumsatz von 1,91 Millionen US-Dollar gemeldet, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal.

Aktuell zahlt Gold Royalty eine jährliche Dividende in Höhe von 0,04 $ pro Aktie. Ausgezahlt wird die Dividende vierteljährlich, 0,01 $ pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,69 % entspricht.

Die Gold Royalty Corporation (WKN: A2QPLC · SYM: 6LS0) legt den Fokus auf Gold, dabei vor allem auf Lizenzgebühren in Nord- und Südamerika. Gerade hat das Unternehmen das Lizenzgebührenportfolio von Nevada Gold Mines übernommen, wir berichteten.

Das Unternehmen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren eine branchenführende durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von über 50 % erzielen!

Dies basiert auf der soliden Pipeline des Unternehmens, wobei der Großteil dieser Einnahmen voraussichtlich aus Tier-1-Gerichtsbarkeiten (Kanada, USA) stammen wird.

Basierend auf rund 155 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 2,56 US-Dollar wird Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 345 Millionen US-Dollar gehandelt.

Drastisch unterbewertet, so zumindest sehen es die Analysten von HC Wainwright und geben der Aktie ein Kursziel von 8 US $!

Caledonia Mining attraktive Dividendenrendite und Erweiterung des Projektportfolios

Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Dividendenrendite und eine der höchsten Renditen in der Goldindustrie überhaupt von rund 4%.

Aktuell zahlt Caledonia Mining eine jährliche Dividende in Höhe von 0,52 $ pro Aktie. Ausgezahlt wird die Dividende vierteljährlich, 0,14 $ pro Aktie, was einer Dividendenrendite von 4 % entspricht.

Das Unternehmen hält 64 % der Anteile an der Blanket Mine, einer Goldmine in der Provinz Matabeleland South, Simbabwe.

Caledonia Mining gab bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Kauf von Bilboes Gold Limited, dem Eigentümer des Bilboes-Goldprojekts in Simbabwe, unterzeichnet hat, welches zum aktuellen Preis etwa 53 Millionen Dollar wert ist. Das Projekt verfügt über NI43-101-konforme nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold. Dass Projekt hat, derzeit einen Nettogegenwartswert (NPV) von über 300 Millionen US-Dollar!

Schauen Sie sich das Interview mit CEO Mark Learmonth an, er erläutert die Einzelheiten der Transaktion und wie Caledonia die Finanzierung dieses Projekts angeht.:

Eine von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie weist auf das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau hin, die über eine 10-jährige Lebensdauer der Mine durchschnittlich 168.000 Unzen pro Jahr produziert.

Sie sehen auf Dividenden zu setzen, lohnt sich

Dividendenaktien sind ein großartiger Zufluchtsort, um sich vor dem aktuellen Marktsturm zu schützen. Dividendenaktien können aber auch eine gute Wahl für Anleger sein, die nach passivem Einkommen suchen.

Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind in der Regel gut etabliert, sodass Dividendenaktien Ihrem Portfolio auch etwas Stabilität verleihen können.

Sie können auf vielen Finanzseiten sowie auf der Website Ihres Online-Brokers nach Aktien suchen, die Dividenden zahlen.

Wenn Sie nach Dividendenaktien mit geringem Risiko suchen, sehen Sie sich unsere vier Kandidaten der dividendenstarken Aktien unbedingt an.

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

