Der Asset-Manager will das Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöhen und brutto knapp 6,1 Mio. € einnehmen. Die Besonderheit: Der Ausgabepreis je neuer Aktie wurde mit 6,75 € festgelegt und liegt damit ca. 12 % über dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag. Der Vorstand um CEO Achim Plate zeigt sich zuversichtlich, die Kapitalmaßnahme auch platzieren zu können. Mindestzeichnungssummeliegt bei 100.000 € oder 14.815 Aktien, Bestandsaktionäre werden vorrangig bedient. Zudem wird man die bisher 17,75-prozentige Beteiligung am Berliner FinTech und Robo Advisory-Unternehmen growney GmbH noch im vierten Quartal auf 85 % aufstocken. Die Tochter wächst bei Kunden und Assets under Management (AuM) kräftig und verwaltet derzeit bereits ein AuM-Volumen in Höhe von rd. 300 Mio. €. Eine Aufstockung auf 100 % ist absehbar. Bis 2025 will man in der Gruppe auf 8 bis 10 Mrd. € beim verwalteten Vermögen kommen - ein ambitioniertes, aber realisierbares Ziel. Die Aktie spiegelt das für einen Asset-Manager derzeit schwierige Marktumfeld wider. Nach 16 € zum Jahresanfang scheint sich jedoch bei 6 € nun ein Boden zu bilden, das durchschnittlichen Analystenziel ist zweistellig. Die Aktie ist auf dem aktuell ermäßigten Niveau zweifellos einen Versuch wert.



